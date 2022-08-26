الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلف لصوت بيروت انترناشونال: الكلام عن سحب عون التكليف من ميقاتي بعيد كل البعد ‏عن ‏الاحكام الدستورية

منذ 6 دقائق
ملحم خلف

ملحم خلف

اميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

رأى النائب التغييري ملحم خلف في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان الكلام ‏عن سحب ‏رئيس الجمهورية التكليف من الرئيس المكلف كلام بعيد كل البعد عن ‏الاحكام الدستورية مؤكداً ‏انه لا يمكن التراجع عن الارادة التي صدرت عن ‏المجلس النيابي خلال الاستشارات النيابية ‏الملزمة لتسمية رئيس للحكومة‎‏.‏
وأكد ان الدستور واضح والصلاحيات واضحة في هذا المجال‎‏.‏‎

وشدد خلف على ان الرئيسين عون وميقاتي ملزمين بتشكيل حكومة وتقع على ‏عاتقهما مسؤولية ‏وطنية ودستورية وانقاذية محذراً ان ليس لدينا ترف الوقت في ‏ظل الظروف الصعبة التي تعيشها ‏البلاد‎.

وقال هناك خسارة تقدر ١٢٥ مليون دولار والناس الذين وصلوا الى وضع سيئ ‏جداً لم يعد ‏يُحتمل يجب ان يكونوا اولوية لدى المسؤولين الذي يتسابقون على تقاسم ‏السلطة وعلى ‏المحاصصات بدل ان يكون هدفهم خدمة الناس‎‏.‏

ورأى خلف انه لا يمكن ان يستقيم الوضع في ظل عرقلة الحياة العامة‎، ويجب ان نكون ‏متضامنين متعاضدين فالوضع لم يعد يُحتمل‎.

واذ اشار الى ان التجاذبات السياسية حول تقاسم السلطة لا يمكن ان تكون اساس ‏ادارة الحكم شدد ‏على ضرورة تغيير النهج والا فالناس لن يرحموهم فالمواطنون ‏لم يعد لديهم القدرة على تحمل ‏الاعباء المعيشية وقال: انا اخجل من نفسي كنائب ‏حين يطالبني شعبي بلقمة الخبز والدواء ‏والحليب‎‏.‏‎ ‎

ورداً على سؤال حول احتمال حصول فراغ في رئاسة الجمهورية قال لا يجب ان ‏اتوقع الا ‏استمرارية الحياة العامة ولا يمكن ان يكون هناك فكر تعطيلي ولا اعطاء ‏صورة عن احتمال ‏الفراغ فهذا الامر غير مقبول ولا يجب ان نذهب في هذا الاتجاه ‏لأن هذا يعني اننا نعطل ‏الديمقراطية ونوقف الحياة العامة ونعطل خدمة الناس ‏التي يجب ان تكون اولوية مشدداً على ان ‏الفراغ هو اسقاط للديمقراطية.‏‎ ‎

وعن تسمية ومواصفات رئيس الجمهورية أعلن ان النواب التغييريين سيعقدون ‏اجتماعات متتالية ‏سيتم خلالها وضع اطار عام حول المعايير و المشروع حتى ‏الوصول الى مقاربة اساسية حول ‏الاستحقاق الرئاسي.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    ساحة النور طرابلس
    نداء عاجل لنواب طرابلس... إليكم التفاصيل
    ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: لنضع البلاد على سكّة الانقاذ
    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: نحن أمام أخطارٍ مهولة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي