خلف لصوت بيروت انترناشونال: الكلام عن سحب عون التكليف من ميقاتي بعيد كل البعد ‏عن ‏الاحكام الدستورية

رأى النائب التغييري ملحم خلف في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان الكلام ‏عن سحب ‏رئيس الجمهورية التكليف من الرئيس المكلف كلام بعيد كل البعد عن ‏الاحكام الدستورية مؤكداً ‏انه لا يمكن التراجع عن الارادة التي صدرت عن ‏المجلس النيابي خلال الاستشارات النيابية ‏الملزمة لتسمية رئيس للحكومة‎‏.‏

وأكد ان الدستور واضح والصلاحيات واضحة في هذا المجال‎‏.‏‎

وشدد خلف على ان الرئيسين عون وميقاتي ملزمين بتشكيل حكومة وتقع على ‏عاتقهما مسؤولية ‏وطنية ودستورية وانقاذية محذراً ان ليس لدينا ترف الوقت في ‏ظل الظروف الصعبة التي تعيشها ‏البلاد‎.

وقال هناك خسارة تقدر ١٢٥ مليون دولار والناس الذين وصلوا الى وضع سيئ ‏جداً لم يعد ‏يُحتمل يجب ان يكونوا اولوية لدى المسؤولين الذي يتسابقون على تقاسم ‏السلطة وعلى ‏المحاصصات بدل ان يكون هدفهم خدمة الناس‎‏.‏

ورأى خلف انه لا يمكن ان يستقيم الوضع في ظل عرقلة الحياة العامة‎، ويجب ان نكون ‏متضامنين متعاضدين فالوضع لم يعد يُحتمل‎.

واذ اشار الى ان التجاذبات السياسية حول تقاسم السلطة لا يمكن ان تكون اساس ‏ادارة الحكم شدد ‏على ضرورة تغيير النهج والا فالناس لن يرحموهم فالمواطنون ‏لم يعد لديهم القدرة على تحمل ‏الاعباء المعيشية وقال: انا اخجل من نفسي كنائب ‏حين يطالبني شعبي بلقمة الخبز والدواء ‏والحليب‎‏.‏‎ ‎

ورداً على سؤال حول احتمال حصول فراغ في رئاسة الجمهورية قال لا يجب ان ‏اتوقع الا ‏استمرارية الحياة العامة ولا يمكن ان يكون هناك فكر تعطيلي ولا اعطاء ‏صورة عن احتمال ‏الفراغ فهذا الامر غير مقبول ولا يجب ان نذهب في هذا الاتجاه ‏لأن هذا يعني اننا نعطل ‏الديمقراطية ونوقف الحياة العامة ونعطل خدمة الناس ‏التي يجب ان تكون اولوية مشدداً على ان ‏الفراغ هو اسقاط للديمقراطية.‏‎ ‎

وعن تسمية ومواصفات رئيس الجمهورية أعلن ان النواب التغييريين سيعقدون ‏اجتماعات متتالية ‏سيتم خلالها وضع اطار عام حول المعايير و المشروع حتى ‏الوصول الى مقاربة اساسية حول ‏الاستحقاق الرئاسي.‏