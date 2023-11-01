خلف يُحذّر من "استدراجنا إلى الحرب".. وياسين يُفنّد "خطة الاتصالات"

أشار النائب ياسين ياسين، إلى أنّه “أريد أن أركز على خطة الطوارىء بخصوص الاتصالات. إن وزير الاتصالات حصر الخطة، وهي محددة بالاستفادة للأفراد والمجموعات وليس للدول وهذه الخطة ليست بديلًا”.

وقال: “أريد أن أطرح أسئلة على الوزير، لم نر أي شرح للخطة المعتمدة ولم تأخذ رأي أي اختصاصي، وقال إن هذه الخطة هي لثلاثة أشهر. كما أنه تحدث عن الخطةC ولا وضوح فيها. هناك عدد من العناصر، المفروض أن تؤخذ بعين الاعتبار، هناك العنصر التقني والعنصر الامني. ونسأل الوزير هل اللبنانيون قادرون أن يستعملوا “ستارلينغ” وهناك خيارات أخرى نستطيع اللجوء إليها”؟

بدوره، لفت النائب ملحم خلف من مجلس النواب، إلى أنّه “لم تعد أيامنا إلا كوابيس تلاحقنا تدخل في يومياتنا وتهز وجداننا الذي يتدافع مع ضميرنا الذي لا يهدأ من ترويع الأطفال في فلسطين، إن سرعة عداد الموت اليومي خدر ضمير بعض مسؤولي الدول أمام مصالحها”.

أضاف :”أما في لبنان، عدونا متربص بنا، رغبته استدراجنا إلى حرب لا طاقة لنا عليها، وشعبنا في الجنوب يدفع تكرارًا فاتورة هذا العدوان، فالدعم كل الدعم لمن هو صامد في أرضه وفي بلدته وفي منزله، والدعم كل الدعم لمن اضطر أن ينزح ولمحافظ على كرامته”.

خلف أضاف قائلًا: 366 يومًا و128 نائبًا غائبين عن إنفاذ موجباتهم الدستورية، 366 يومًا الشعب المقهور يستغيث بضمير 128 نائبًا لإعادة بعض الثقة إليه لتخفيف معاناته اليومية لإعطائه بعض الاطمئنان. ألا يستحق شعبنا طمأنته من خلال إعادة انتظام الحياة العامة وانتخاب رئيس للجمهورية. الامتثال إلى الدستور هو طلبنا. الامتثال إلى الدستور هو أساس السياسة وليس العكس، الدستور هو القيد المفروض علينا جميعًا كمسؤولين لنلتزم بما يفرضه الدستور علينا ولننتخب رئيسًا للجمهورية اليوم اليوم وليس غدًا”.