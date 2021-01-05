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خلية أزمة “جبل عامل” تسجّل 25 حالة إيجابية بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل ـ مرجعيون في تقريرها اليومي عن “تسجيل 25 حالة جديدة، 13 الخيام، 2 عديسة، 2 الطيبة، 2 كفركلا، 2 مجدل سلم، 1 بليدا، 1 دير سريان، 1 رب ثلاثين و1 بني حيان”.

وأشارت إلى “وجود اصابتين وافدتين إلى بلدة عديسة، أما حالات الشفاء فبلغت 46، 12 مجدل سلم، 14 ميس الجبل، 4 طلوسة، 4 رب ثلاثين، 2 الطيبة، 2 الصوانة، 1 تولين و7 الخيام”.

ولفتت إلى وجود “حالة وفاة في بلدة محيبيب وحالة في بلدة عدشيت القصير من سكان بيروت”، مشيرة إلى أن “عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه بلغ 1068 إصابة و738 حالة شفاء، و31 حالة وفاة”. وأكدت الخلية أنه “حاليا هناك 162 اصابة مؤكدة مخبريا وقيد المتابعة، 156 منها قيد الحجر المنزلي و6 حالات تتلقى العلاج في المستشفى”.

ولفتت أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بالإجراءات الصحية في ملف فيروس كورونا”. وتمنت من الأهالي عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية. وأكدت على ضرورة التزام كل الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية.

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