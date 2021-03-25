خلية الأزمة المركزية في الشوف: 217 فحص PCR في غريفة ودير القمر

أعلنت خلية الأزمة المركزية في الشوف، في بيان، أنها أجرت بالتعاون مع وزارة الصحة- طبابة القضاء، واتحاد بلديات الشوف السويجاني، 217 فحص pcr، 50 منها في غريفة و167 في دير القمر، لمخالطين من البلدتين.

وكان المتطوعون الذين أجروا الفحوص قد خضعوا لتدريب خاص في وزارة الصحة العامة، وآزرهم في عملهم فريق من موظفي وشرطة اتحاد بلديات الشوف السويجاني، الذين يتلقون لوائح المخالطين المرسلة من البلديات على الخط الساخن ويقومون بفرزها وتحديد المواعيد لها، ومن ثم متابعتها وتنظيمها خلال الحملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البلدية المضيفة وخلية الأزمة فيها، وإيصال العينات الى مختبر الجامعة اللبنانية لإصدار النتائج بعد أن تكون قد استلمت مستلزماتها من وزارة الصحة.

وتمت الحملة في اطار البرنامج الأسبوعي لكل بلدة أو بلدتين من المنطقة لتغطية جزء أساسي من فحوص الpcr، اضافة الى ما تقوم به عين وزين ميديكال فيليدج يوميا بتنظيم من خلية الأزمة المركزية في الشوف وبتغطية من رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.

وبذلك يكون عدد الفحوص المجانية التي أجريت حتى تاريخه 4317 فحصا منهم 2097 في عين وزين ميديكال فيليدج و2240 ضمن 17 حملة أجريت في مختلف قرى الشوف.