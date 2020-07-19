خلية الأزمة في بلدية بليدا: تسجيل 4 نتائج إيجابية حتى الآن

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أعلنت خلية الأزمة في بلدية بليدا في بيان، أن فحوصات الـ pcr لعدد من أبناء البلدة، أظهرت أربع نتائج إيجابية “حتى الآن”، بانتظار صدور بقية النتائج.

وطلبت لجنة رعاية الازمة في بلدية بليدا من الاهالي في بيان:

1- ضرورة التزام أصحاب النتائج الايجابية بالحجر المنزلي الصحي، وعدم الاختلاط بأي من أفراد عائلاتهم.

2- يطلب من عائلات المصابين الاحتياط والالتزام باجراءات الوقاية المتبعة وعدم الخروج من المنزل نهائيا.

3- يطلب من أهالي بلدتنا جميعا تقديم واجب العزاء لذوي المرحوم علي غازي هاتفيا دون الزيارة.

4- سيقوم فريق الدفاع المدني في البلدة بمتابعة خدمة اهلنا وتفعيل العمل بالضوابط المتبعة، آملين الالتزام بجميع الضوابط المفروضة.

5- إقفال كل المقاهي والمطاعم والملعب الرياضي حتى إشعار آخر، وإلى حين استكمال باقي الفحوصات والزام أصحاب المحلات بالتشدد في اجراءات الوقاية.

6- نرجو من أبناء بلدتنا المقيمين خارج البلدة ممن خالطوا واحتكوا بأصحاب العزاء، أخذ الاحتياطات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية عن أماكن سكنهم للقيام بما هو واجب.

7- في حال عدم تنفيذ الاجراءات المقررة سيتم الاستعانة بالجهات الامنية والصحية الرسمية لتسطير المخالفات واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين.

8- سيتم الاعلان عن أي مستجد على الصعيد الصحي، آملين منكم الالتزام والتجاوب والتواصل معنا على الارقام التالية: بلدية بليدا 07866833، علي غازي 70553314، عيس ابراهيم 71676886″.