خلية الأزمة في حرار: شفاء 11 حالة ومصابان يتلقيان العلاج

أعلنت خلية الأزمة في بلدة حرار ليلا، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا. ويبقى عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم 13 حالة: 11 حالة تم شفاؤها، وحالتان تتلقى العلاج المناسب.

وأملت ممن يشعرون بعوارض المرض “التزام تدابير السلامة العامة والاتصال على الرقم التالي :70745748، مذكرة أهل البلدة بـ “ضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس”.

في سياق متصل، اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان القرار الذي اخذ من قبل وزارة الداخلية والبلديات بناء على اللجنة الوزارية قرار جريء يحاكي هواجس المجتمع والتحديات الحياتية اليومية لا سيما الازمة الاقتصادية الخانقة.

وكشف حسن عن وصول أول شحنة للقاح الغريب إلى لبنان وسيليها شحنات أخرى ستوزع تباعاً.

واوضح في حديث تلفزيوني أنه لا احد يموت من الجوع في ظل التعاضد المجتمعي، ولكن يمكن ان نموت من الفيروس.

ورأى حسن أن قرار الإقفال مسؤول، ونحن نبني على تشخيص الحالات وريحنا الجهاز الطبي في المستشفيات، وذكر بان المعيار لاقفال البلدات هو اخذ عينات من المجتمع والهدف لذلك هو حماية الناس ومنع حدوث الكارثة خاصة واننا على ابواب فصل الشتاء.

يذكر أن لبنان يسجل يومياً أعداد مرتفعة بالإصابات بفيروس كورونا ما يشكل خطراً مجتمعياً أضف إلى ذلك المستشفيات وبسبب الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان لم تعد قادرة على استقبال الناس وهذا أمر أخطر، لذلك بات من الضروري الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل وزارة الداخلية.