استمع لاذاعتنا

خلية الأزمة في قضاء زغرتا: 18 حالة إيجابية جديدة

منذ 4 دقائق
زغرتا

زغرتا

A A A
طباعة المقال

سجلت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، 18 حالة ايجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا 4، مرياطة 2، قره باش 1، مجدليا 3، كفردلاقوس 1، كفرياشيت 1، كفرحاتا 2، حرف ارده 1، رشعين 1، الفوار 1 وايعال 1.

وجددت التأكيد على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

ترسيم الحدود
مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل اليوم “غير مباشرة”
FBI
التحقيقات الفدرالية: سنقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقيق بالانفجار
البطريرك الراعي
الراعي: نحن بحاجة إلى حكومة استثنائية انقاذية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه
مافيا الدولار في لبنان…أرباح طائلة تجنيها أسواق هذه أهمها
تظهر في العديد من الصور القديمة ألغازا يصعب حلها
يد مجهولة ظهرت في صورة قديمة وأرعبت العالم
الدولار و الليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء إلى ارتفاع… هل من بوادر حل قريبة؟