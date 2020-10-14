خلية الأزمة في قضاء زغرتا: 18 حالة إيجابية جديدة

سجلت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، 18 حالة ايجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا 4، مرياطة 2، قره باش 1، مجدليا 3، كفردلاقوس 1، كفرياشيت 1، كفرحاتا 2، حرف ارده 1، رشعين 1، الفوار 1 وايعال 1.

وجددت التأكيد على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.