خلية الأزمة في كفرصير: الابقاء على مخالطي المصاب في الحجر وتكرار الفحص بعد 14 يوما

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أكدت خلية الأزمة في كفرصير في بيان، أنه “بعد ثبوت الحالة الإيجابية للمصاب من خلال إجراء فحص الـ PCR الثاني، وبناء على النتائج الأولية التي صدرت للمخالطين المباشرين والتي أتت سلبية، تقرر إبقاء المصاب في الحجر الصحي وإبقاء المخالطين المباشرين وعددهم 5 في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما على أن يتم تكرار الفحص بعد الانتهاء من الحجر”.

ولفت البيان إلى أنه “تم إبلاغ المخالطين غير المباشرين وعددهم 96 بانتهاء الحجر مع التزام وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية”.

وختمت الخلية: “ما زلنا في مرحلة الخطر الشديد المتمثل بزيادة أعداد المصابين وبخاصة في منطقتنا، لذلك، يمنع منعا باتا الخروج من دون كمامة مع التزام عدم التجمع وإحياء المناسبات تحت طائلة الملاحقة القانونية”.