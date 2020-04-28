خلية الازمة في جزين: اعادة فحص الـ”PCR” لشخص من بلدة عازور تبين أنه سلبي

اعلنت خلية الأزمة في منطقة جزين انه “بعد اعادة فحص الـ PCR اليوم للشخص في بلدة عازور تبين أنه سلبي، وبالتالي غير مصاب حالياً بفيروس كورونا. من الممكن أنه كان مصابا وشفي في اليومين الماضيين.

وقالت في بيان، “للتأكد من الأمر، سوف يقوم الشخص بفحص IgG للتأكد من وجود anti-corps متعلقة بـ”كورونا”، في حال وجودها، يكون الشخص قد أصيب ومن ثم تعافى. وفي حال عدم وجودها، يكون فحص الPCR الأول غير دقيق.

وذكر البيان أن “جميع الأشخاص الذين احتالكوا به قد خضعوا لفحص PCR اليوم والنتائج التي حصلنا عليها حتى الآن سلبية”.