خلية الازمة في رماح عكار: خضعت عائلة المصاب لفحوص PCR وحجرها 15 يوما

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اعلنت خلية الأزمة في بلدة رماح – عكار في بيان، أنها تواصلت مع عائلة المصاب، ومع المصاب المحجور، ومع طبيب القضاء وخلية الأزمة.

وتقرر اخضاع العائلة لفحوص pcr، ووضع جميع افرادها في الحجر لمدة 15 يوما، والخروج من العزل يتم فقط بحالة واحدة وهي أن يبلغ المحجور بفحص الـpcr السلبي لمرتين متتاليتين من قبل المستشفى العسكري .

وتوجهت خلية الازمة بالشكر من العائلة الكريمة على تجاوبها، ونتطلع لان تكون النتائج سلبية، وندعو الجميع الى الالتزام بالارشادات الصحية لتجنيب رماح والمنطقة مخاطر تفشي الوباء.