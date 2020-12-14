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خلية زغرتا: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 41 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل:

زغرتا:8
كفردلاقوس:7
رشعين:3
ارده: 4
حرف ارده: 1
مجدليا: 2
الشويليت: 2
عشاش: 3
كفرصغاب: 2
كفرزينا: 2
كفرياشيت: 2
عربة قزحيا: 1
مرياطة: 1
اصنون: 1
داريا: 1
قره باش: 1

وجددت الخلية تأكيدها مع تزايد اعداد المصابين بشكل مقلق، “تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

كما شددت على المصابين والمخالطين لهم، “وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”.

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