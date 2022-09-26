الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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خليل: ما أنجزناه يشكّل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023

منذ 42 دقيقة
النائب علي حسن خليل

النائب علي حسن خليل

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أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب “علي حسن خليل”، بعد اقرار مشروع موازنة 2022، إلى أن “ما انجزناه يشكّل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبط”، وقال: “حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني أن من صوّت بذلك هو ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام”.

ولفت الى ان “مشروع الموازنة أتى بعجز قيمته 10 الاف و800 مليار”، وقال: “لكننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية”.

كما شدّد على أن “مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنه 15 ألف”.

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