خمسة كيلوغرامات من حشيشة الكيف وكمية من المرجوانا والكوكايين في كفردبيان
أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز محلة وردة – كفردبيان كلاً من المواطن (خ. ح.) والسوري (ع. م.) وضبطت بحوزتهما خمسة كيلوغرامات من حشيشة الكيف وكمية من المرجوانا والكوكايين.
وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز محلة وردة – كفردبيان كلاً من المواطن (خ. ح.) والسوري (ع. م.) وضبطت بحوزتهما خمسة كيلوغرامات من حشيشة الكيف وكمية من المرجوانا والكوكايين. وأحيل الموقوفان والمضبوطات الى القضاء المختص وبوشر التحقيق”.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال