خمسة كيلوغرامات من حشيشة الكيف وكمية من المرجوانا والكوكايين في كفردبيان

كفردبيان
كفردبيان

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أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز محلة وردة – كفردبيان كلاً من المواطن (خ. ح.) والسوري (ع. م.) وضبطت بحوزتهما خمسة كيلوغرامات من حشيشة الكيف وكمية من المرجوانا والكوكايين.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز محلة وردة – كفردبيان كلاً من المواطن (خ. ح.) والسوري (ع. م.) وضبطت بحوزتهما خمسة كيلوغرامات من حشيشة الكيف وكمية من المرجوانا والكوكايين. وأحيل الموقوفان والمضبوطات الى القضاء المختص وبوشر التحقيق”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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