الأثنين 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 2 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"خنوع ومهادنة وتواطؤ".. سجال حادّ بين وزيرين بشأن النازحين!

منذ 39 دقيقة
مخيم للنازحين السوريين

مخيم للنازحين السوريين

A A A
طباعة المقال

أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إلى أنّ “الموقف السوري حول ملف النازحين سمعته من الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السوري ونائبه بأن السوريين يستطيعون العودة إلى بلدهم حين يريدون، أما الموقف الأوروبي يشدد على ضرورة التغيير السياسي في سوريا وهي غير آمنة لعودة النازحين.”

وقال بو حبيب في حديث للـ “الجديد”: “إذا ذهبت إلى دمشق “مش رح شيل الزير من البير” في ملف النازحين، وتم الاتفاق أنّه حين عودتي إلى لبنان أحدد مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تاريخًا للقاء، وأنا أخذت المبادرة بزيارة سوريا وسأكرر الزيارة وهناك ضغط دولي علينا “حتى ما نعمل شي” في ملف النازحين”.

وردًا على كلام بو حبيب، توجّه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين خلال المقابلة تلفزيونية بالقول: “أنت لسانك طويل وأنا تحملتك المرة الماضية وإنت بشو شاطر؟ أنت خانع ومهادن ومتواطئ”.

وردًا على كلام بو حبيب بأنه لا جدوى من زيارة سوريا، قال شرف الدين: “هلق منشوف”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أمين سلام
    أمين سلام: المكون السني قادر على تجاوز ما اتهم به من "إحباط وتشرذم"
    الاتصالات في لبنان
    "بالجزرة لا بالعصا".. خطة تنظيم الإنترنت غير الشرعي تبدأ هذا الأسبوع!
    منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩
    خبراء يُحذّرون من تلزيم البلوكات قبل نتائج قانا: "إجحاف في حق لبنان"

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
    سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
    أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
    طقس لبنان
    المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!