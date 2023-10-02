"خنوع ومهادنة وتواطؤ".. سجال حادّ بين وزيرين بشأن النازحين!

أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إلى أنّ “الموقف السوري حول ملف النازحين سمعته من الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السوري ونائبه بأن السوريين يستطيعون العودة إلى بلدهم حين يريدون، أما الموقف الأوروبي يشدد على ضرورة التغيير السياسي في سوريا وهي غير آمنة لعودة النازحين.”

وقال بو حبيب في حديث للـ “الجديد”: “إذا ذهبت إلى دمشق “مش رح شيل الزير من البير” في ملف النازحين، وتم الاتفاق أنّه حين عودتي إلى لبنان أحدد مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تاريخًا للقاء، وأنا أخذت المبادرة بزيارة سوريا وسأكرر الزيارة وهناك ضغط دولي علينا “حتى ما نعمل شي” في ملف النازحين”.

وردًا على كلام بو حبيب، توجّه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين خلال المقابلة تلفزيونية بالقول: “أنت لسانك طويل وأنا تحملتك المرة الماضية وإنت بشو شاطر؟ أنت خانع ومهادن ومتواطئ”.

وردًا على كلام بو حبيب بأنه لا جدوى من زيارة سوريا، قال شرف الدين: “هلق منشوف”.