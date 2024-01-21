خواجة: "غايتان" لفتح جبهة الجنوب.. ولعدم ربط الرئاسة بحرب غزة

رأى النائب محمد خواجة أنّ “تقرير الموازنة العامة لعام 2024 سيطرح للنقاش في جلسات نيابية عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين والأرقام ستخضع للغربلة والسؤال الأهم عن عجز صفر، فإذا جاء التعليل مقنعًا يجب البناء عليه مستقبلًا لا سيما وأنها تكون المرة الأولى منذ التسعينات التي تقر فيها الموازنة ضمن المهلة الدستورية وبعجز صفر”.

خواجة رفض عبر “صوت كل لبنان”، “ربط الاستحقاق الرئاسي بحرب غزة”، معتبرًا أن “ما يجري يستدعي الاستعجال في إنهاء الشغور في سدة الرئاسة لا العكس”، مستغربًا “انتظار الخارج لإنجاز الاستحقاق فلماذا لا يكون الرئيس صناعة وطنية”؟

ولفت إلى أن “الواقع الداخلي يفرض التوافق مع تقليله من أهمية الحراك الخارجي، أما على المستوى الأميركي فالموفد آموس هوكشتاين كان همه الأول بحث كيفية إعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى مساكنهم والبحث في ترسيم الحدود وموقف لبنان واضح تمامًا خصوصًا لجهة التزام الحدود 1923”.

وسأل: “ما الجريمة التي ارتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمواقفه الأخيرة حتى تشن كل هذه الحملة عليه، فما قاله هو الموقف الرسمي للبنان البلد الذي يعتبر أنه يواجه عدوًا ومحتلًا لجزء من أراضيه ويخوض حربًا ضده ويعتبر المقاومة أحد عناصر القوة الموجودة. نحن اليوم في موقع الدفاع عن أنفسنا وسيادتنا ووطننا من خطر إسرائيلي داهم والمقاومة الواقفة في موقع الدفاع لا الهجوم، تتصرف بعقلانية ومنعت الإسرائيلي من توسيع نطاق الحرب. ولفتح جبهة الجنوب غايتان، مناصرة غزة وحماية لبنان والجنوب من حرب إسرائيلية بعد ما تبين أن إسرائيل كانت تريد الحرب منذ اليوم الأول”.

وحذر خواجة من أنه “في حال قرر الإسرائيلي دخول غمار الحرب غضب الله سينزل فالأمور ليست بهذه البساطة كما يعتقد كثيرون، الإسرائيلي يملك سيطرة جوية وقدرة على المتابعة والاستطلاع وهو يخسر أيضًا ضباطًا ميدانيين يوميًا بنسبة لا بأس بها”.