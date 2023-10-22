خواجة: لم نعد ضمن "قواعد الاشتباك".. والعدو سيتفاجأ

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، أننا لم نعد ضمن قواعد الاشتباك منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنّ “الجبهة قائمة من رأس الناقورة إلى جبل الشيخ إلّا أنّها لا تزال تحت السيطرة”، معتبرًا أن “العدو لا يريد الدخول في حرب مع لبنان إذا لم تكن النتائج مضمونة”.

وعن الربط بين بدء الهجوم الإسرائيلي البري على غزة بدخول لبنان رسميًا الحرب، وصف خواجة هذا الكلام في حديث عبر “صوت كل لبنان”، أنّه “من باب التبصير”، إلا أنه قال في الوقت عينه، إن “المعتدي هو العدو الإسرائيلي الذي يستبيح أرضنا، لذا فقرار الحرب بيده، وإن قرّر اقتلاع غزة سيتفاجأ”.

ونوه خواجة بالجهود التي يبذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذه الفترة، عبر مروحة الاتصالات الكبيرة التي يجريها مع كل الدول، مشددًا على “أهمية أن يكون الموقف اللبناني من الوضع الحالي متماسكًا ولو بالحدود الدنيا”.

وعن الأوضاع في غزة، استبعد خواجة أن تطول الحرب لأسباب عدة، أبرزها التكلفة الباهظة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي من جراء حشده عددًا كبيرًا من العناصر، بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد، كما وأن اميركا لا تريد ذلك لأن أنظارها ليست هنا في المنطقة”.