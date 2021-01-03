خوري: الإقفال سيكون أقلّه ثلاثة أسابيع والوضع كارثي

أكدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري لـ “صوت لبنان” أن الإقفال سيكون أقلّه ثلاثة أسابيع والإجراءات مشدّدة.

وقالت خوري: “نسبة اشغال الأسرّة في العناية الفائقة وصلت الى 90 في المئة والوضع كارثي”.

يذكر أن خوري أوضحت سابقاً ان “ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هو نتيجة الأسبوعين الماضيين وليس هذا الأسبوع وأكثر من 70 في المئة من انتشار الوباء هي بسبب التجمّع في المنازل”.

ولفتت سابقاً إلى انه “يوجد قرار بزيادة قدرة المستشفيات والعمل يتم حالياً على رفع عد الاسرة في المستشفيات، والطاقم الطبي والتمريضي تعب كثيراً ويوجد عدد كبير من الاصابات بصفوف القطاعات الطبية”.

ولفتت خوري الى انه “بعد ربع ساعة هناك اجتماع للجنة “كورونا” وسنرفع توصية بالإقفال التام وفترة الإقفال ستكون أطول من قبل”.

على صعيد آخر، تحدّثت مصادر طبية عن أخطاء ارتكبت بحق اللبنانيين منذ انفجار مرفأ بيروت حتى اليوم.

وقالت إنه “كان على الحكومة المستقيلة الإبقاء على إجراءات الإقفال حتى بعد كارثة المرفأ، وأقلّه العودة الى تدابير الإقفال بعد شهر على الحادثة، واستمرار هذه التدابير طيلة الأشهر الثلاث تشرين أول والثاني وكانون الأول”.

وأشارت المصادر الى أن “قرار فتح البلد في شهر الأعياد كان من الأخطاء المميتة التي اتخذتها الحكومة والتي كان عليها ألا تصغي لاصحاب المطاعم والملاهي الليلية لأن صحة الناس تتقدم على كل شيء في مثل هذه الظروف.