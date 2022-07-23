خوري: البطريرك والأساقفة هم مدرسة في الوطنية

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري البيان الآتي:

“عرض وزير العدل هنري الخوري مع البطريرك الراعي في المقر الصيفي في الديمان معطيات الملف الذي شغل لبنان أخيراً والمتعلق بقضية سيادة المطران موسى الحاج واستمع الى المعلومات المتوافرة لدى صاحب الغبطة ومواقفه منها.

ويهم وزير العدل التأكيد ان غبطة البطريرك والأساقفة من حوله هم مدرسة في الوطنية وهمهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوناته الروحية.

كما يهم وزير العدل الاشارة الى ان الملف المذكور فتح الباب الى ضرورة معالجة المشكلة الاصل وكشف عن انه بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة اوضاع اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل والتي من شأنها انشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى كافة طلبات العودة الى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات اي قبولها او رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص”.