خوري: سنقوم بالإجراءات المطلوبة فور تبلّغنا حكم المحكمة الدولية

كشف وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري، ان “لا جديد بعد بالنسبة الى التعيينات في محاكم التمييز”، ولفت الى ان “المشروع ذا الصلة لا يزال في وزارة المالية”، وجدد التأكيد ان “وزارة العدل وفور تبلغها بالحكم الذي صدر أخيرا عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستقوم بالإجراءات المطلوبة والتي التزم لبنان بها تجاه المحكمة”.

كلام الوزير خوري جاء بعد زيارته قصر بعبدا ظهر اليوم، حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلع منه على وقائع اجتماع لجنة البندقية “Commission de Venise” الذي عقد الأسبوع الماضي في إيطاليا بالإضافة الى عمل وزارة العدل.