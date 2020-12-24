خوري: كلما أجرينا فحوصات أكثر كلما اكتشفنا إصابات أكثر بكورونا

أشارت مستشارة رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ للشؤون الصحية ​بترا خوري​، إلى أنه “كلما أجرينا فحوصات أكثر للتأكد من وجود ​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​”، كلما اكشفنا إصابات أكثر”، موضحةًُ أن “الدراسات اليوم تؤكد أن أكثر من 50% من الناس يحملون الفيروس ولا يعرفون ذلك، وهؤلاء هم الذين يتسببون بالعدوى بالمجتمع”.

وطالبت خوري الناس، خلال حديث تلفزيوني، بـ “تهوئة مكان التواجد، وتقليل الاجتماعات، وتجنب طاولة السفرة وتناول الطعام وهم بعيدين عن بعضهم البعض، وارتداء الكمامات، وعدم إطالة السهر كما جرت العادة”.

يشار إلى أن ​وزارة الصحة العامة​ كانت قد أعلنت عن تسجيل 2708 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​”، توازياً مع تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض.

ولفتت الوزراة، في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 2676 إصابة مثبتة محلياً، في حين أن هناك 32 حالة وافدة، و12 حالة تعود لمصابين في القطاع الطبي. وأشارت الى أن العدد الإجمالي للإصابات في ​لبنان​ بلغ 165933 إصابة، في وقت بلغ عدد ​ضحايا​ الوباء الإجمالي في البلاد 1353 حالة.

كما أفادت بأن عدد ​الإصابات​ الإجمالية بالقطاع الطبي منذ انتشار “كوفيد 19” في البلاد حتى اليوم ارتفع ليصل إلى 1933 إصابة.