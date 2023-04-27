خير الدين ممنوع من التواصل مع سلامة.. وإجراءات بحقّه في لبنان!

أظهرت مجريات التحقيقات التي بدأت في النصف الثاني من كانون الثاني الماضي، مدى التداخل بين الملف اللبناني والملفات الأوروبية الخاصة بحسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وشركة “فوري” التي يملكها الأخير، وكشفت مصادر متابعة للتعاون بين الطرفين لـ”الشرق الأوسط”، أن القاضية بوريزي “أبلغت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالإجراءات التي اتخذتها بحق رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، وألزمته بتطبيقها في لبنان، ومنها عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، ومنع التواصل بينه وبين رياض سلامة وشقيقه، وعدم الحضور إلى بنك الموارد إلى حين انتهاء التحقيق الفرنسي معه”.

وأكدت المصادر أن القضاء اللبناني “سيصدر استنابة قضائية يوجهها إلى القاضية بوريزي، لتزويده بنتائج التحقيقات التي أجرتها مع خير الدين في باريس، للاستفادة منها في الملف اللبناني العالق أمام القاضي شربل أبو سمرا، واتباع الإجراءات نفسها التي يعتمدها القضاء الأوروبي لدى تقديم طلب مساعدة من لبنان”.