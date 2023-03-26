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دائرة الأوقاف في طرابلس: لاعتماد التوقيت الشتوي

منذ 9 ثواني
دائرة الأوقاف في طرابلس

دائرة الأوقاف في طرابلس

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أصدرت دائرة الأوقاف في طرابلس تعميما إداريا اعلنت فيه إلتزامها بمذكرة مجلس الوزراء لناحية تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، مؤكدة انها مستمرة باعتماد التوقيت الشتوي كما ورد في تعميم الأمين العام لمجلس الوزراء في لبنان.

من جهته، دعا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال الجامعات الرسمية والخاصة والثانويات والمدارس والمهنيات، في بيان، الى التزام قرار مجلس الوزراء القاضي بالابقاء على التوقيت الشتوي. كما دعا المؤسسات المختلفة الى التزام القرار الحكومي في هذا الخصوص.

وأكد البيان ان “مقام رئاسة مجلس الوزراء ليس معروضا للمقايضة لا مع تيار هنا ولا حزب هناك، ولا ولن نرضى ان يستقوي عليه احد”.

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