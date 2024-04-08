الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"

منذ 3 دقائق
باسكال سليمان

باسكال سليمان

A A A
طباعة المقال

بعد أن أعلنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني عن نجاحها في القبض على مشتبهين بتورطهم في عملية خطف المواطن اللبناني باسكال سليمان، الذي يحمل الجنسية السورية.

وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام محلية أبرزها “النشرة” فإن التحقيقات الأولية تفيد أن أسباب الخطف ليست سياسية، ولم يكن هناك أي علاقة لأي مواطن لبناني بعملية الخطف، حيث يُرجح أن تكون دوافعها ذات طابع مالي.

وأوضحت أن مديرية المخابرات تُشدد حتى لحظة إعداد هذا الخبر على متابعة وملاحقة المشتبهين دون الكشف عن أي تفاصيل، وتُكتفي بالإشارة إلى بيان الجيش اللبناني، حيث تكفل الأولوية القصوى بالوصول إلى مكان المواطن المخطوف باسكال سليمان وتحريره، ومواصلة تحقيقاتها لتوقيف باقي المشتبه بهم.

ولاقى هذا الإنجاز السريع لمديرية المخابرات استحسانا واسعا في الأوساط الشعبية اللبنانية، حيث ينتظر الجميع استكماله بنجاح تحرير المواطن المخطوف باسكال سليمان ومعاقبة جميع المشتبه بهم بحسب القانون.

تعكس هذه العملية نجاحًا ملموسًا لجهود المخابرات اللبنانية في مكافحة الجريمة وضمان أمن المواطنين، وتؤكد التزام الجيش اللبناني بحماية أمن وسلامة المجتمع.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس "تكتل بعلبك الهرمل النيابي" النائب الدكتور حسين الحاج حسن
    "الحاج حسن": نحن معنيون أن نزيد أوضاع العدو سوءاً حتى يخرج مهزوماً من غزة
    غارة إسرائيلية ليلية على بلدة السلطانية جنوب لبنان
    غارة إسرائيلية تستهدف منزلاً في بلدة السلطانية وتخلف ضحايا
    طريق الجبيل مغلق
    فيديو.. محتجون يقطعون طريق "جبيل" بالاتجاهين إستنكاراً لخطف ‎"باسكال"

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
    زيادة الوزن- تعبيرية
    ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    بيان إسرائيلي خطير.. استكملنا استعداداتنا لحرب مع سوريا ولبنان!