دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"

بعد أن أعلنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني عن نجاحها في القبض على مشتبهين بتورطهم في عملية خطف المواطن اللبناني باسكال سليمان، الذي يحمل الجنسية السورية.

وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام محلية أبرزها “النشرة” فإن التحقيقات الأولية تفيد أن أسباب الخطف ليست سياسية، ولم يكن هناك أي علاقة لأي مواطن لبناني بعملية الخطف، حيث يُرجح أن تكون دوافعها ذات طابع مالي.

وأوضحت أن مديرية المخابرات تُشدد حتى لحظة إعداد هذا الخبر على متابعة وملاحقة المشتبهين دون الكشف عن أي تفاصيل، وتُكتفي بالإشارة إلى بيان الجيش اللبناني، حيث تكفل الأولوية القصوى بالوصول إلى مكان المواطن المخطوف باسكال سليمان وتحريره، ومواصلة تحقيقاتها لتوقيف باقي المشتبه بهم.

ولاقى هذا الإنجاز السريع لمديرية المخابرات استحسانا واسعا في الأوساط الشعبية اللبنانية، حيث ينتظر الجميع استكماله بنجاح تحرير المواطن المخطوف باسكال سليمان ومعاقبة جميع المشتبه بهم بحسب القانون.

تعكس هذه العملية نجاحًا ملموسًا لجهود المخابرات اللبنانية في مكافحة الجريمة وضمان أمن المواطنين، وتؤكد التزام الجيش اللبناني بحماية أمن وسلامة المجتمع.