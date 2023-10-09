دبابات ومئات الجنود الإسرائيليين إلى الحدود مع لبنان.. هل نشهد تصعيداً جديداً؟

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرسال المئات من الجنود والدبابات إلى الحدود مع لبنان، في ظل التوتر الذي شهدته الحدود الجنوبية للبنان، الاثنين.

يأتي ذلك تزامناً مع تصريحات أطلقها مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، حذر فيها حزب الله من مغبة اتّخاذ “قرار خاطئ” بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصدّيها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.

وأعرب المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية في تصريح لصحافيين، عن “قلق بالغ إزاء احتمال اتّخاذ حزب الله القرار الخاطئ باختياره فتح جبهة ثانية في هذا النزاع”.

وفي السياق، توعدت الحكومة الإسرائيلية حزب الله بأنه حليفه رئيس النظام السوري بشار الأسد لن يكون بأمان، في حال تحرك الحزب ودخوله في النزاع الدائر في غزة، وفقاً لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل وجهت تحذيرا لحزب الله، عبر فرنسا، بأنه إذا ما دخل الحرب فإن إسرائيل قد تقوم “بتوجه ضربات لدمشق مثل ضربات التي تتوجها للضاحية الجنوبية، وأن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيكون بخطر”.

وكان حزب الله قد اعلن في بيان له إن ثلاثة من أعضائه قتلوا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان الاثنين 9\10\2023 مع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة 6 جنود إسرائيليين -أحدهم في حالة حرجة- جراء هجوم مسلح في المنطقة الحدودية جنوب لبنان، تبنته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.