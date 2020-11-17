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دبلوماسيون غربيون: لبنان مهم.. لكن لن ننقذهم ما لم تكن هناك إصلاحات

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آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 11:46 مساءً
الأزمة السياسية والاقتصادية مستمرة في لبنان

الأزمة السياسية والاقتصادية مستمرة في لبنان

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مع استمرار الأزمات في لبنان، وفشل المنظومة السياسية الحالية في الوصول إلى صيغة حكومية تحظى بمصادقية وتنال ثقة المجتمع الدولي، نشرت وكالة رويترز تقريراً حول الوضع في لبنان، وجاء فيه أن القوى الغربية التي تسعى لإنقاذ اقتصاد لبنان وجهت لقيادات البلاد إنذارا بأنه لا خطوات للانقاذ ما لم يشكلوا حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع على وجه السرعة.

وتابعت الوكالة أنه “بدأ الصبر ينفد لدى فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المانحة”، وبحسب تقرير رويترز، قالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا في مؤتمر عبر الهاتف لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة “تدرك أن لبنان مهم” وأن “تحاشي فشل الدولة يجب أن تكون له الأولوية القصوى”.

لكنها أضافت “لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلا أكثر من رغبتهم هم فيه”. وأكدت أنه لا خطط إنقاذ من دون إصلاحات. وتابعت “اكتسبنا حنكة”، مضيفة أنه سيكون هناك “نهج تدريجي خطوة بخطوة ولا شيء مجاني”.

وقال مصدران شاركا في محادثات جرت في بيروت الأسبوع الماضي إن باتريك دوريل مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوضح في المحادثات أنه رغم حفاظ باريس على تعهداتها “فنحن لن ننقذهم ما لم تكن هناك إصلاحات”.

وقال دبلوماسي غربي إن فرنسا ما زالت تحاول استضافة مؤتمر لبحث إعادة البناء في بيروت بنهاية تشرين الثاني لكن الشكوك قائمة.

وأضاف الدبلوماسي “لا توجد أي تطورات. الساسة اللبنانيون عادوا إلى أسلوبهم في العمل، والمقلق هو التجاهل التام للشعب”.

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