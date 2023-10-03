الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دبور بحث مع كاول في معالجة ذيول أحداث عين الحلوة

منذ 13 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

A A A
طباعة المقال

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة في لبنان هاميش كاول، الذي اطّلع من دبور على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس والاستمرار بالمشاريع الاستيطانية التي تقرها حكومة الاحتلال في خرق فاضح للقرارات والقوانين الدولية.

وجرى كذلك البحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية والأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين في لبنان، وآخر المستجدات في مخيم عين الحلوة والتنسيق المستمر مع المرجعيات الرسمية اللبنانية لمعالجة ذيول الأحداث المؤسفة في المخيم.

وأبدى السفير كاول اهتمامه باستمرار بذل الجهود من كافة الأطراف ذات الصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

    المزيد من أخبار لبنان

    البترون
    أهالي البترون يُلوّحون بالتصعيد: لإيجاد حل جذري لانقطاع الكهرباء
    رمزي نهرا
    بعد حوادث عدّة.. تعميم من نهرا لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة
    وليد جنبلاط
    جنبلاط بعد لقائه أبي المنى: نؤيد الحراك السلمي في جبل العرب

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
    سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
    أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!