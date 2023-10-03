دبور بحث مع كاول في معالجة ذيول أحداث عين الحلوة

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة في لبنان هاميش كاول، الذي اطّلع من دبور على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس والاستمرار بالمشاريع الاستيطانية التي تقرها حكومة الاحتلال في خرق فاضح للقرارات والقوانين الدولية.

وجرى كذلك البحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية والأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين في لبنان، وآخر المستجدات في مخيم عين الحلوة والتنسيق المستمر مع المرجعيات الرسمية اللبنانية لمعالجة ذيول الأحداث المؤسفة في المخيم.

وأبدى السفير كاول اهتمامه باستمرار بذل الجهود من كافة الأطراف ذات الصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة وعودة الحياة إلى طبيعتها.