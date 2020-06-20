دبوسي: ما تشهده طرابلس من تقنين عشوائي وظالم يضرب الجهود لتحريك اقتصادها

قطع الطريق و تظاهرة في طرابلس احتجاجا على قطع الكهرباء
قطع الطريق و تظاهرة في طرابلس احتجاجا على قطع الكهرباء

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اعتبر رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​توفيق دبوسي​، أن “عجلة الإنتاج في أي مدينة تحتاج الى مقومات ومستلزمات أساسية، في مقدمها ​التيار الكهربائي​”.

 

كما لفت “دبوسي” الى أن “ما تشهده طرابلس من تقنين عشوائي وظالم، يضاعف معاناتها ويضرب كل الجهود لتحريك اقتصادها وأسواقها التجارية”.

وأفاد دبوسي بأنه “في الوقت الذي نخوض فيه معارك قاسية لإظهار قدرات طرابلس الكبرى ومقوماتها والتي هي حاجة ماسة ل​لبنان​ والمنطقة، من خلال المشروع الوطني العربي الإقليمي والدولي،

وفي الوقت الذي نتطلع فيه الى أن تكون طرابلس العاصمة الاقتصادية للبنان وأن تكون رافعة نهوض للوطن اللبناني، نفاجأ بتقنين عشوائي وغير مبرر للكهرباء، يطاول المدينة أكثر من أي مدينة أخرى، مما يدفعنا الى رفع الصوت للمطالبة بعدالة التغذية، ودعوة الحكومة و​وزارة الطاقة​ و​كهرباء لبنان​ وكل المعنيين، الى وقف هذا التقنين الظالم والاستفادة من مقومات المدينة التي يحتاجها لبنان ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها”.

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