الخميس 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان

منذ ساعتين
الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ

الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ

A A A
طباعة المقال

قُتل مدني إسرائيلي برفقة ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، دون التصاريح اللازمة، خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حزب الله في وقت سابق من اليوم.

ووفقًا لتحقيق أولي من الجيش الإسرائيلي، سمح رئيس هيئة الأركان في لواء جولاني، العقيد يوآف ياروم، للباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ، البالغ من العمر 71 عامًا، بدخول القطاع الغربي من جنوب لبنان لفحص موقع أثري – قلعة قديمة.

وعلى الرغم من الاعتقاد بأنه تم تطهير المنطقة، كان هناك عنصران من حزب الله مختبئان في الموقع، وقاما بإطلاق النار على الباحث، الضابط الكبير، والجنود الآخرين الذين كانوا يرافقونهم، وتم قتل إيرليخ في الحادث.

وكان إيرليخ قد دخل إلى جنوب لبنان وهو مسلح ويرتدي زي الجيش الإسرائيلي، رغم أنه لم يكن جنديًا في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. ومع ذلك، يتم اعتباره من قبل الجيش الإسرائيلي كجندي إسرائيلي قُتل في المعركة بأثر رجعي.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحرب على لبنان
    مجزرة في معركة.. شهداء و مفقودين جراء الغارات العنيفة على البلدة
    واشنطن
    الحرب على لبنان
    واشنطن تقول كلمتها بشأن اتفاق التهدئة في لبنان!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: اتفاق الطائف أعاد السلطة المطلقة إلى كنف الدولة وجيشها فقط

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
    أفيخاي أدرعي
    الحرب على لبنان
    صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎