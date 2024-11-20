دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان

قُتل مدني إسرائيلي برفقة ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، دون التصاريح اللازمة، خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حزب الله في وقت سابق من اليوم.

ووفقًا لتحقيق أولي من الجيش الإسرائيلي، سمح رئيس هيئة الأركان في لواء جولاني، العقيد يوآف ياروم، للباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ، البالغ من العمر 71 عامًا، بدخول القطاع الغربي من جنوب لبنان لفحص موقع أثري – قلعة قديمة.

وعلى الرغم من الاعتقاد بأنه تم تطهير المنطقة، كان هناك عنصران من حزب الله مختبئان في الموقع، وقاما بإطلاق النار على الباحث، الضابط الكبير، والجنود الآخرين الذين كانوا يرافقونهم، وتم قتل إيرليخ في الحادث.

وكان إيرليخ قد دخل إلى جنوب لبنان وهو مسلح ويرتدي زي الجيش الإسرائيلي، رغم أنه لم يكن جنديًا في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. ومع ذلك، يتم اعتباره من قبل الجيش الإسرائيلي كجندي إسرائيلي قُتل في المعركة بأثر رجعي.