توقعات الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تتخطّى معدّلاتها الموسميّة هذا الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا خصوصا في الجنوب.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي دافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا في الجنوب.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا خصوصا في الجنوب.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء خصوصا في جنوب البلاد ورياح ناشطة ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 لى 23 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: 55 و 75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس:6,01 ساعة غروب الشمس: 19,13.