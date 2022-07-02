درغام: التيار الوطني غير متمسّك بحقيبة الطاقة

نفى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب “أسعد درغام” تمسك التيار ببعض الحقائب، قائلًا: “من ناحية مبدأ المداورة يجب أن تكون على مختلف الوزرات، والملاحظات مشروعة ولكن لا وجود لشروط وشروط مضادة. لم نطرح قصة المقايضة بل هناك مطالبة بالمداورة في كل الوزارات”.

ولفت إلى أن “البلد في حال حرجة جدا والوضع يستدعي حكومة جديدة لإنجاز خطة التعافي المطلوبة”.

وأكّد أن “التيار الوطني الحر غير متمسك بوزارة الطاقة، ومن الأفضل لنا عدم القبول بهذه الحقيبة”.

وفي حديث تلفزيوني، شدد درغام على أن “رئيس الجمهورية شريك أساسي وفعلي في عملية تشكيل الحكومة، وهناك أفكار طرحت وليست شروطا”.

وأضاف: “هناك مشاورات حول المداورة بالوزارات بالإضافة إلى توسيع الحكومة وتطعيمها بأفرقاء سياسيين، لأننا أمام العديد من الاستحقاقات لناحية التفاوض مع صندوق النقد وخطة التعافي وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.