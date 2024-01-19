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درغام: لا مبادرات داخليّة جديّة رئاسيًا.. وما يجري "حركة بلا بركة"

منذ 6 دقائق
أسعد درغام

أسعد درغام

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استبعد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام “أيّ حلول قريبة في المدى المنظور في الملف الرئاسي”، مؤكدًا “غياب أي مبادرات جدية أو تواصل داخلي بين الأفرقاء في هذا الإطار، معوّلًا على المساعي والمبادرات الخارجية لجهة الوفد القطري أو اللجنة الخماسية لتحريك الملف الرئاسي”.

درغام وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، وصف “ما يجري اليوم بأنّه حركة بلا بركة، في حال لم يكن هناك نية أو إرادة في الداخل للتجاوب مع المبادرات الخارجية، وإلا نحن بانتظار نتائج الحرب في غزة”، مشيرًا إلى “أننا في الظروف التي نمر بها إقليميًا وداخليًا نحتاج إلى توافق بين أكثرية اللبنانيين لانتخاب رئيس يعمل على تنفيذ خطة إنقاذية”.

ورأى أنّه “في ظل غياب المسيحيين عن السلطة، فإننا نعاني تسيّبًا في السلطة، بحيث يسيطر الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري على الحكم”، معتبرًا أن “الأطراف المسيحية تتحمل جزءًا من هذه المسؤولية في هذا الخصوص”.

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