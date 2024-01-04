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دريان أصدر قرارًا بتشكيل لجنة "المركز الصحّي العام"

منذ 12 ثانية
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارًا بتشكيل لجنة “المركز الصحِّي العام” التابع لدار الفتوى من السادة الآتية أسماؤهم:

الدكتور أنس محمَّد المغربل رئيسًا للجنة.

السيد كمال أحمد ناجي فارس نائبًا للرئيس.

المحامية محاسن يحيى عيتاني أمينةً للسرّ.

الدكتور هاني فاروق الشعار أمينًا للعلاقات العامة.

الأستاذ عماد رسول شاهين أمينًا للمال.

والأعضاء الدكتور وليد توفيق غلاييني، الدكتور محمَّد خير عماد سوبرة والمهندس مجد محمَّد خالد سنو.

مُهِمَّة لجنة المركز الصحي العام تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية لمن هم بحاجة إليها، وبرامج الوقاية الصحية من أجل صحة أفضل للعائلة في المجتمع.

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