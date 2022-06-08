الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
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دريان: إساءة المسؤولة الهندية للنبي محمد مرفوضة.. هذا نوع من الإرهاب

منذ 35 دقيقة
مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

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أكد مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، أن تصريحات المسؤولة الهندية بحق ​النبي محمد​ والإساءة إليه مرفوضة ومردودة عليها وهذا نوع من ​الإرهاب​ وممارسة التضليل بحق نبي ​الإسلام​.

وأثار دريان، بحسب بيان صادر عن مكتبه، “مع العديد من العلماء في لبنان والدول العربية والإسلامية خلال مشاركته في المؤتمر الديني في مصر هذا الموضوع المدان والمستنكر من تطاول مشين ومرفوض يمس كل المسلمين في العالم، داعيا ​جامعة الدول العربية​ والمنظمات الإسلامية في العالم إلى نبذ ومحاسبة كل من يتطاول على الإسلام ونبيه وآل بيته وأصحابه لأن ذلك يثير مشاعر المسلمين ويؤدي الى نزاعات بين الإنسانية المعاصرة”.

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