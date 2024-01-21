الأحد 9 رجب 1445 ﻫ - 21 يناير 2024 |
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دريان اختتم زيارته إلى الدوحة: نستبشر خيرًا من المسؤولين القطريين

منذ 43 دقيقة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اختتم زيارته إلى دولة قطر

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اختتم زيارته إلى دولة قطر

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اختتم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته إلى دولة قطر بلقاء رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، في حضور رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحافظ محمد المكاوي ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن الشيخ حمد آل ثاني اطّلع من المفتي دريان على المهام الدينية والوطنية التي تقوم بها دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، وما تحتاجه من دعم للجهاز الديني والإداري، والمساعدة لتنفيذ بعض المشاريع وفي مقدمها مسجد الإمام الشافعي في بيروت، والقضايا التنموية التي يرعاها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية، وتعزيز موارد صندوق الزكاة في لبنان.

واستبشر المفتي دريان خيرًا من المسؤولين القطريين في الوقوف الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، وإلى جانب دار الفتوى التي هي في أولى اهتماماتهم، وما تشكله الدار من ضمانة إسلامية ووطنية من خلال دورها الرائد في الحفاظ على الوحدة الإسلامية والوطنية والعمل على نهوض الدولة ومؤسساتها”.

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