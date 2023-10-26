دريان بحث مع فرونتسكا في أوضاع لبنان والمنطقة.. واستقبل وفد حماس

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة.

كما استقبل وفدا من قيادة حركة “المقاومة الإسلامية” في لبنان “حماس” برئاسة ممثلها أحمد عبد الهادي وضم نائبه جاد طه ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد عوض.

بدوره قال عبد الهادي بعد اللقاء “تشرفت وإخواني بزيارة سماحته في هذه الدار التي لطالما وقفت مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية، ولطالما كان لسماحته مواقف مشرفة داعمة للقضية وللشعب الفلسطيني”.

وأضاف “وضعنا سماحته في آخر التطورات التي تتعلق بمعركة “طوفان الأقصى”، والمجازر الصهيونية التي يقوم بها العدو الصهيوني مدعوما من الولايات المتحدة الأميركية، والتي أودت بحياة آلاف الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني في محرقة لم يشهد العالم لها مثيلا، وأيضا ما يجري على مستوى التدمير الممنهج لقطاع غزة بما يظهر أن غزة مطلوب أن تموت من خلال قطع كل شيء عنها. وضعناه أيضا في صمود وصبر الشعب الفلسطيني لأنه على حق ولأنه يدافع عن نفسه وعن قضيته، ولأنه قام بهذه المعركة معركة “طوفان الأقصى” دفاعا عن القضية التي كانت الحكومة الصهيونية الفاشية المتطرفة تعمل على تصفيتها من خلال المجازر، وتريد أن تعدم الحق الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم وتعتدي على المسجد الأقصى المبارك وتريد تقسيمه تمهيدا لهدمه دون أن تلتفت لأي قوانين ولأي قرارات لها علاقة بالمؤسسات الدولية”.

وتابع “الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويدافع عن قضيته ويقدم الغالي والنفيس من أجل هذه القضية. ووضعنا سماحته في صورة التحركات التي تجري على مستوى الاتصالات والوساطات الضاغطة من أجل وقف العدوان الذي يشكل الأولوية الآن لمنع استمرار المجازر وأيضا إدخال المساعدات ووقف هذا العدوان الصهيوني الغاشم”.

وأردف عبد الهادي “إستمعنا من سماحته عن تأييده الكامل للحق الفلسطيني وعن رفضه واستنكاره لكل المجازر التي ينفذها العدو الصهيوني، وأكد مطالبته بالوقف الفوري لهذا العدوان الصهيوني الغاشم، وضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من أجل أن نحافظ على أرواح الناس التي يتم زهقها من قبل هذا العدو الصهيوني”.

وقال “أيضا استمعنا من سماحته، وقد قدرنا له كل ذلك وشكرناه على جهوده التي يقوم بها سواء على مستوى توجيه الخطباء والمشايخ، وهذا أصلا ليس جديدا، وإنما التأكيد عليه دعما لغزة ولفلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا على مستوى اتصالاته سواء محليا أو عربيا أو إسلاميا من أجل حشد المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا على مستوى تأمين التبرعات الإنسانية من أجل الشعب الفلسطيني”.

وختم عبد الهادي ” أكدنا لسماحته، أن الشعب الفلسطيني على الرغم من أنه يقدم التضحيات ولكنه صامد صابر حتى يتحقق النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به”.