دريان: دار الفتوى ستبقى حريصة على وحدة المسلمين واللبنانيّين جميعًا

جرت انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمناطق اللبنانية، كافة بناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وبعد أن افتتح المفتي دريان عملية الاقتراع وأدلى بصوته قال: “إن إجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو تطبيق للقوانين المرعية الإجراء والتي نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 18 وتعديلاته، وهذه الانتخابات التي جرت في كافة المحافظات اللبنانية إنما هي تأكيد أننا كنا وسنبقى ملتزمين بالأنظمة والقوانين حرصًا منا على النهوض بمؤسساتنا التي هي جزء لا يتجزأ من النظام العام للدولة اللبنانية”.

وأضاف: “تجري الانتخابات بشفافية وسلام وحرص متبادل من كل المرشحين الذين نأمل من الفائزين منهم على مقاعد المجلس الشرعي لنكون معًا في خدمة المجتمع الإسلامي خاصة واللبناني عامة، ويسود الانتخابات الشفافية والتنافس للخدمة العامة، ونؤكد أن دار الفتوى هي دار جامعة وحاضنة لكل العلماء والعاملين بالجهاز الديني إضافة إلى مهامها الوطنية الجامعة”.

وتابع دريان: “ستبقى دار الفتوى دار الاعتدال والوسطية والانفتاح والحرص على وحدة المسلمين واللبنانيين جميعًا”.