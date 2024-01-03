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دريان شجب اغتيال العاروري: العدو يُحاول بشتّى الطرق زجّ لبنان في الحرب

منذ 12 دقيقة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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شجب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي القيادي في حركة حماس الشهيد صالح العاروري ورفاقه الشهداء، قائلًا إنّ “الإرهاب والإجرام هو سمة الكيان الصهيوني الغاشم الذي ينتهك كل القرارات الدولية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان”.

المفتي دريان أضاف: “العمل الصهيوني الإرهابي الموصوف على الأشقاء الفلسطينيين في لبنان هو اعتداء على لبنان واللبنانيين”، لافتًا إلى أنّ “العدو الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب زجّ لبنان في الحرب من خلال عدوانه المتكرر على جنوب لبنان واستهداف القرى والبلدات والآمنين في بيوتهم، وآخرها الاستهداف الغادر لضاحية بيروت الجنوبية، ويشن بطائراته المسيرة التي تصول وتجول في سماء لبنان هجومًا غير مسبوق منتهكًا القرار الدولي 1701، ويعتبر أنه غير معني بهذا القرار الذي يردعه”.

وختم المفتي دريان قائلًا: “نسأل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما قيمة قراراتكم الدولية وما نفعها إذا لم تنفذ من الكيان الصهيوني الذي يعتبر نفسه باستمرار فوق القرارات والقوانين الدولية بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها”؟

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