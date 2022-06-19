دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل في بيان، أنه “إبتداء من الثلاثاء المقبل في 21 الحالي، ولمناسبة حلول فصل الصيف، ودعما لبرنامج وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، السياحي: “أهلا بهالطلة”، وانسجاماً مع مطالب البلديات والتنسيق معها، سيتم تأمين التيار بواسطة المولدات 22 ساعة من أصل 24 ساعة يوميًّا، على ان يكون التقنين فقط من الساعة 3,30 الى 5,30 فجراً، على ان تخفف ساعات التغذية التي ستؤمنها لنا مؤسسة كهرباء لبنان من عدد أوقات التقنين”.

وطالبت المؤسسة من جميع مشتركيها “اعتماد التقنين الذاتي للتوفير بالفاتورة وفقا للإمكانات المادية لكل مشترك”.

وكانت تصاعدت آمال اللبنانيين بزيادة التغذية الكهربائية في البلاد عبر مشروع استجرار الكهرباء من الأردن وضخ الغاز من مصر، إثر معلومات عن مساعي المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية والوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل آموس هوكشتاين، لتأمين ضمانات أميركية لمصر تجنبها العقوبات الأميركية بالنظر إلى أن الغاز سيمر عبر سوريا.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن وزارة الطاقة، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقاً «نهائياً» لاستيراد الغاز في 21 حزيران، بعدما تأخرت لأشهر خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.

ويعني هذا الإعلان، أن الضمانة الأميركية صارت متوافرة لعدم تعرض مصر والأردن لعقوبات بموجب «قانون قيصر».

والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا. وكان المشروع بانتظار ضمانات أميركية بعدم فرض عقوبات على البلدين بموجب قانون «قيصر»، كما ينتظر تمويل البنك الدولي.