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دعمًا لثورة الإيرانيين.. دعوات للتظاهر أمام السفارة الإيرانية في بيروت

منذ 13 دقيقة
مبنى السفارة الإيرانية

مبنى السفارة الإيرانية

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بدأت مجموعات سيادية من الثورة بالدعوة إلى التظاهر الأحد المقبل 2 تشرين الأول عند الساعة 11 صباحًا أمام السفارة الايرانية، مواكبةً للثورة الايرانية وتأكيدًا على أن لبنان تحت الاحتلال الايراني. وجاء في نص الدعوة التي يتم توزيعها على مجموعات على الواتساب:

“القاتل نفسه… الذراع التي قتلت هاشم ولقمان هي نفسها الذي قتلت الشعب الايراني

الأحد ٢ تشرين الأول

قرب السفارة الايرانية

فلنرفع الأصبع

لمقاومة هذا الديكتاتور الذي يحكم بأذرعته الإرهابية من ايران الى بغداد الى سوريا الى لبنان …

لبنان محتل من قبل حزب الله .

    المصدر :
  • المركزية

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