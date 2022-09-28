دعمًا لثورة الإيرانيين.. دعوات للتظاهر أمام السفارة الإيرانية في بيروت

بدأت مجموعات سيادية من الثورة بالدعوة إلى التظاهر الأحد المقبل 2 تشرين الأول عند الساعة 11 صباحًا أمام السفارة الايرانية، مواكبةً للثورة الايرانية وتأكيدًا على أن لبنان تحت الاحتلال الايراني. وجاء في نص الدعوة التي يتم توزيعها على مجموعات على الواتساب:

“القاتل نفسه… الذراع التي قتلت هاشم ولقمان هي نفسها الذي قتلت الشعب الايراني

الأحد ٢ تشرين الأول

قرب السفارة الايرانية

فلنرفع الأصبع

لمقاومة هذا الديكتاتور الذي يحكم بأذرعته الإرهابية من ايران الى بغداد الى سوريا الى لبنان …

لبنان محتل من قبل حزب الله .