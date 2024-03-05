دعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للصناعات الغذائية الزراعية في لبنان

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان لها، أنه في إطار مشروع تحويل النفايات عن طريق تشجيع إعادة استخدامها وتدويرها (DAWERR)، قدمت المساعدة التقنية والمالية للصناعات الغذائية الزراعية في لبنان، وأنه من خلال معالجة موضوع إدارة النفايات العضوية، يمهد DAWERR الطريق لمستقبل أكثر استدامة مع تطوير قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في البلاد، في مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي في لبنان.

وأضاف البيان: “وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، تهيمن الصناعات الغذائية الزراعية على المشهد الصناعي في لبنان، حيث تشكل 1245 شركة للأغذية الزراعية 26 في المئة من جميع الشركات. استحوذ قطاع الأغذية الزراعية على أكثر من 17 في المئة من إجمالي الصادرات في عام 2020، أي ما يعادل في المتوسط 0.7 مليار دولار أميركي بين عامي 2014 و2020. وشهد لبنان زيادة ملحوظة بنسبة 51 في المئة في صادرات الأغذية الزراعية إلى 949 مليون دولار أميركي بين عامي 2019 و2021، تتقدّمها صادرات الفاكهة، خاصة العنب”.

وتابع البيان: “بهدف أساسي يتمثل في تحويل النفايات عن المطامر، أطلق DAWERR في 4 آذار 2024 دعوة لتقديم طلبات إبداء الاهتمام تستهدف مؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية التي تولد ما لا يقل عن 350 كجم من النفايات العضوية يوميًا. من خلال هذه المبادرة، ستتعاون DAWERR مع الصناعات المؤهلة والمهتمة بإنشاء برنامج لمعالجة وتثمين نفاياتها العضوية والمساهمة في ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات”.

كما أضاف: “معايير الأهلية وعملية الاختيار والتقنيات الشاملة لمعالجة النفايات للمشاركة في البرنامج، يجب أن تستوفي الصناعات الغذائية الزراعية الشروط التالية:

– مؤسسة صناعية حاصلة على ترخيص صناعي/ تشغيلي ساري المفعول من وزارة الصناعة، مع رخصة إنشاء من وزارة الصناعة تمّ بموجبها إنشاء المؤسسة على قطعة أرض محدّدة. يجب أن يحدّد كلا الترخيصين نشاطاً في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية؛

– إنتاج ما لا يقل عن معدل 350 كلغ يومياً من النفايات العضوية.

– توافر مساحة لا تقل عن 500 متر مربع ضمن قطعة الأرض المحددة والمرخّصة وذلك لإنشاء محطة التسبيخ وتشغيلها.

– الاستعداد لتغطية تكاليف تحضير وتأهيل الموقع (كما هو محدّدٌ في طلب إبداء الاهتمام – راجع القسم 5).

– الاستعداد لتعيين موظف واحد على الأقل لتدريبه على تولي مهام تشغيل محطة التسبيخ والإشراف على عملية المعالجة”.

وختم البيان: “عند اختيارها، ستتلقى أربع صناعات فقط دعمًا مخصصًا يناسب احتياجاتها وتحدياتها. تضمن عملية الاختيار الصارمة التي يتبعها DAWERR اختيار المؤسسات الأكثر التزامًا وقدرة فقط للاستفادة من مبادراتها. سيقوم DAWERR بعد ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم مع الصناعات الغذائية الزراعية المختارة والمشاركة في إيجاد الحلول لمعالجة وتثمين نفاياتها العضوية.

وبالنسبة لعملية التسبيخ، سيقوم DAWERR بتنفيذ إحدى التقنيات الخمس التالية: (1) التسبيخ في حاويات أو غرف مغلقة، 2) ) التسبيخ الهوائي على الأرض ذو التهوية المفتعلة ، (3) التسبيخ الهوائي على الأرض ذو التقليب الدوري، (4) التسبيخ في برميل دوّار و(5) التسبيخ الدودي، بناءً على معايير مثل كميات وخصائص النفايات بالإضافة إلى المساحة المتاحة في الموقع. إضافة إلى ذلك، يقدم DAWERR للصناعات مساعدة في شراء المعدات الأساسية وتقديم التدريب الشامل. يشمل التدريب بروتوكولات التشغيل والصيانة، وإرشادات الصحة والسلامة، وتدابير الامتثال البيئي. أما عن تقديم طلبات إبداء الاهتمام والموعد النهائي فيمكن لمؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية المهتمة زيارة موقعنا هنا والاطلاع على كل تفاصيل طلب إبداء الاهتمام. إنّ الموعد النهائي لتقديم طلب إبداء الاهتمام هو 5 نيسان 2024، عند الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت بيروت).

عن مشروعDAWERR

DAWERR هو مشروع يمتد على خمس سنوات ويهدف إلى تحسين المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي للمواطنين اللبنانيين من خلال تقديم حلول مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة عن طريق تحويلها وزيادة قيمتها.