دعوات في صيدا لاقفال مدارس الأونروا غدا

دعت اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية و”انصار الله” في منطقة صيدا، إلى اقفال مدارس الأونروا يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان مشترك:

“إن العام الدراسي الجديد 2020/2021 ينطلق في مدارس الاونروا وفي ظل جائحة كورونا، حيث اعلنت الاونروا البدء بفتح المدراس وذلك من دون اتمام المستلزمات لعام دراسي آمن وناجح في آن، لجهة الاجراءات الصحية والتباعد وعدد الطلاب في الصف الواحد والنقص الكبير الحاصل في الكادر التعليمي في غالبية المدارس، والكتب والقرطاسية.

هذا ما يتعلق بالتعليم حضوريا، وأما التعليم عن بعد “اون لاين” فيتطلب الاتصال بشبكة نت وجهاز، وتيار كهربائي دائم، ونسأل هل باستطاعة الاهالي في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة أن يؤمنوا لابنائهم هذه المستلزمات؟. كل ذلك يضاف الى حاجيات الوقاية الشخصية كمواد التعقيم والكمامة. وعليه ندعو الى اقفال المدارس يوم غد الاثنين 9/11/2020، إلى ان تفي ادارة الانروا بكل متطلبات ومستلزمات العام الدراسي الناجح والآمن”.

يشار إلى أن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب كان قد أعلن أنه “وبسبب ايقاف العمل بخطة الاقفال المناطقية، وبانتظار ما سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل بخصوص خطة التصدي لفيروس كورونا، تتوقف الدروس حضوريا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ويستكمل التعلم عن بعد خلال اليومين المحددين حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية، على أن تبقى المدارس والمعاهد ومراكز الارشاد ودور المعلمين مفتوحة لتأمين العمل الاداري، وتعتمد المداورة في الحضور بين افراد الهيئة الادارية لتأمين متطلبات استكمال التسجيل والتدريس عن بعد.”