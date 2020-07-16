دعوات لإقفال حانات الاراكيل ومنع ايصالها الى المنازل

علقت “لجنة البيئة” في نقابة اطباء لبنان في بيروت و”مجموعة البحث للحد من التدخين” في الجامعة الاميركية في بيروت و”الحملة 174″، على “البيان الذي اصدرته وزارة السياحة اليوم والموجه الى المطاعم والمؤسسات السياحية والمطالب بالتشدد في تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية من وباء “كورونا”.

واسف البيان “لعدم التزام وزارة السياحة بتوصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس “كورونا”، حيث لم يلحظ بيانها موضوع منع الاراكيل، وهذا ما يتماشى تماما مع موقف اتحاد النقابات السياحية الذي يعترض على موضوع الاركيلة ويضرب عرض الحائط بتوصيات اللجنة”.

وهنأ البيان “اتحاد النقابات السياحية على صحوة الضمير المتأخرة التي ابداها أمس، والمتعلقة بتطبيق القوانين، لا سيما تطبيق القانون 174 بحذافيره”، مطالبا الدولة ب”إقفال حانات الأراكيل كافة ومنع إيصال أداة الموت هذه الى المنازل منعا باتا، مع عدم التراجع طبعا عن منعها في المطاعم والمقاهي والملاهي والمنتجعات السياحية. ونود أن نذكر وبالأرقام العلمية أن ال- 1500 مؤسسة التي يتحدث عنها الاتحاد لم تلتزم يوما القانون 174 منذ صدوره في العام 2011 حتى اليوم، ما تسبب بوفاة 36 ألف لبناني وإصابة مئات الآلاف بأمراض مختلفة، في حين جنت هذه المؤسسات أرباحا طائلة على حساب صحة المواطن ولا من يسأل”.

وأكدت رئيسة “لجنة البيئة” الدكتورة تغريد حاج علي، أن “لا حرج في العلم، وما نقوم به هو للمحافظة على صحة الانسان في لبنان، ويرتكز الى اسس ومبادىء طبية وعلمية وانسانية ونقابية بحتة”.