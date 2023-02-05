الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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دعوة إلى التنبّه والتيقظ.. هل من أزمة خبز في الأفق؟

منذ 12 دقيقة
هل من أزمة خبز في الأفق؟

هل من أزمة خبز في الأفق؟

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طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بتأمين قمح لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، في ظل الظروف الإقليمية والمحلية المعقدة ليبقى قطاع المخابز والأفران بحال استقرار، قائلًا: “ما شهدناه ما بين وزارة الزراعة والاقتصاد وبعض المحطات الإعلامية بخصوص بواخر قمح غير مطابقة للمواصفات لن تدخل البلاد يدعونا للتنبه والتيقظ كي لا نقع بالمحظور”.

وأكد أنه “لا يوجد أزمة خبز في الأفق طالما أنّ الطحين يصل إلى الأفران بانتظام”.

وعن بعض الطوابير أمام الأفران في منطقة الضاحية الجنوبية، أوضح أن الأمر يعود إلى نقص في حصص بعض الأفران في محافظة بيروت وجبل لبنان.

ودعا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والمنظم والمشرف على ملف توزيع الطحين على الأفران العميد محمد الشيخ إلى حل مسألة النقص، “كي تخرج من التداول في الإعلام وتنتهي الطوابير على بعض الافران يومي السبت والاحد”.

وعن سعر ربطة الخبز، أوضح أن ارتفاعها وانخفاضها مرهون بسعر صرف الدولار والمواد الأولية.

وشكر النقيب سرور للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إصداره أمرا قضائيا يلاحق فيه “كل من يتلاعب بالعملة الوطنية ومصير الشعب عبر الاجهزة الأمنية”، معتبرًا أن حصر سعر صرف الدولار بمنصة صيرفة بعد ضرب الأجهزة الأمنية الأيادي المتلاعبة بسعر صرف الدولار سيخلق جوا من الارتياح في الأسواق عامة.

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