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دعوة رسمية من حاكم دبي للرئيس عون لزيارة إكسبو دبي 2020

26 - أكتوبر - 2021
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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اعلن وزير السياحة وليد نصار مساء اليوم ان نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعاه فيها الى زيارة دولة الامارات العربية المتحدة لزيارة معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ والمشاركة في اليوم الوطني للجمهورية اللبنانية الذي سيقام في المعرض في ٢٣ تشرين الثاني المقبل غداة عيد الاستقلال اللبناني.

واشار الوزير نصار الى انه تبلغ رسميا رسالة الدعوة التي اكد فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “اهمية مشاركة الجمهورية اللبنانية بتراثها وانجازاتها في هذه المنصة العالمية”، وستكون الزيارة “فرصة ثمينة لنا لنتشارك في رسم ملامح العقد المقبل من التنمية العالمية المستدامة، والعمل معا على تعزيز تواصل العقول وصنع المستقبل”.

واعرب نصار عن تقديره للدعوة مجددا امتنانه للتسهيلات التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة عموما وامارة دبي خصوصا لتأمين مشاركة لبنان في المعرض وذلك بتوجيه مباشر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكبار المسؤولين في دبي.

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