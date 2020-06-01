دعوة عون سفراء الدول الـ5 الكبرى إلى بعبدا للتأكيد على أهمية وجود “اليونيفيل” في الجنوب

على مقربة من استحقاق التجديد لمهام اليونيفل في مجلس الأمن، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون سفراء الدول الخمس الكبرى إلى بعبدا بعد غد الأربعاء لشرح موقف لبنان من هذه القضية.

كما أوضحت مصادر بعبدا لـ”نداء الوطن” من زاوية التأكيد أمام السفراء على أهمية وجود هذه القوات الدولية في الجنوب والطلب من دولهم إبقاء مستوى مشاركاتها المالية والعسكرية واللوجستية في إطار هذه القوات من دون انتقاص لا في العديد ولا في الميزانيات ومن دون أي تعديل في المهام وفي قواعد الاشتباك.