دعوة قطرية لوزير الزراعة.. اليكم تفاصيلها

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، سفير قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم البحث في الشؤون الثنائية، لا سيما في القطاع الزراعي.

وتسلم الحاج حسن دعوة لزيارة قطر من أجل توطيد العلاقات والبحث في مذكرة تفاهم بين البلدين، كما تم البحث في تفاصيل “إكسبو قطر للبستنة ٢٠٢٣” وعمليات التحضير له.

وشكر لـ”قطر فتحها الأسواق أمام الحشائش اللبنانية”، مرحبا بـ”كل ما فيه مصلحة لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين”.

كما استقبل وزير الزراعة وفدا من نقابة مربي الدواجن في لبنان في البقاع، وتم البحث في المشاكل التي يعانيه قطاع الدواجن في لبنان.

وأكد الحاج حسن “تأمين الحماية المطلقة للقطاع الذي يعتبر أساسيا ومركزيا للزراعة في لبنان”، داعيا إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الدواجن”.

والتقى وزير الزراعة وفدا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة المدير العام البروفسور ابراهيم الدخيري، وتم البحث في المشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها في لبنان، بالشراكة مع هيئات دولية عدة.

وأكد الحاج حسن “حرصه على توطيد العلاقات العربية من بوابة الأمن الغذائي”، لافتا إلى “ضرورة تفعيل دور المنظمة العربية للتنمة الزراعية والمجلس التنفيذي”.

وكشف “اهتمام لبنان المطلق في عودة اللحمة عربية العربية من البوابة الزراعية”.

واستقبل الحاج حسن وفدا من كاريتاس لبنان، وتم عرض الأعمال الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة وتأكيد تعزيز عمليات التواصل بين الوزارة والمؤسسة والتأسيس لاتفاقات تعاون مشترك.