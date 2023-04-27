دعوة لرؤساء الكتل النيابيّة للقاء عبد اللهيان.. واستبعاد "القوات" ومعوّض

دعا السفير الإيراني مجتبى أماني أمس رؤساء الكتل النيابية، بمن فيهم النواب التغييريين إلى لقاء عصر اليوم في سفارة بلاده، مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، للتشاور حول الاستحقاق الرئاسي، بحسب “نداء الوطن”، فيما بدا أنّه “مبادرة” على هذا الصعيد يحملها المسؤول الإيراني.

بينما تمّ استثناء رئيس كتلة “الجمهورية القوية” من الدعوة، وكذلك المرشح الرئاسي رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض ونائب المنية والضنية أحمد الخير. وقد قرر رئيس كتلة حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ومثله النائب كميل شمعون وعدد من النواب التغييريين مقاطعة دعوة السفير أماني.