الخميس 7 شوال 1444 ﻫ - 27 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دعوة لرؤساء الكتل النيابيّة للقاء عبد اللهيان.. واستبعاد "القوات" ومعوّض

منذ دقيقتين
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

A A A
طباعة المقال

دعا السفير الإيراني مجتبى أماني أمس رؤساء الكتل النيابية، بمن فيهم النواب التغييريين إلى لقاء عصر اليوم في سفارة بلاده، مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، للتشاور حول الاستحقاق الرئاسي، بحسب “نداء الوطن”، فيما بدا أنّه “مبادرة” على هذا الصعيد يحملها المسؤول الإيراني.

بينما تمّ استثناء رئيس كتلة “الجمهورية القوية” من الدعوة، وكذلك المرشح الرئاسي رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض ونائب المنية والضنية أحمد الخير. وقد قرر رئيس كتلة حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ومثله النائب كميل شمعون وعدد من النواب التغييريين مقاطعة دعوة السفير أماني.

    المزيد من أخبار لبنان

    أسرار الصحف المحلية
    ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله يناور مجدداً.. لإكمال النهج التدميري!
    وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم
    وزير الدفاع: الخارج يضغط لبقاء النازحين.. والجيش يتحرّك لضبط الوضع

    الأكثر قراءة

    البترون
    فوضى عارمة.. ماذا يحصل في البترون؟
    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    "تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
    سامي خياط
    وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط