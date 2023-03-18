دعوة من الراعي إلى "النواب المسيحيين".. خلوة روحيّة ويوم صلاة

وجّه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي دعوة إلى “النواب المسيحيين”، كما عنونها، إلى عقد خلوة روحية في بيت عنيا في حريصا.

لم تأتِ الدعوة على ذكر أي موضوع سياسي واقتصرت على “يوم روحي مخصص للصلاة من أجل لبنان”. وهو ما يؤشر بوضوح إلى انسداد الأفق أمام محاولات بكركي إحداث أي خرق في ملف انتخاب رئيس للجمهورية.

وفيما ينتظر النواب “البرنامج” الذي ذكرته الدعوة يبدو واضحاً أنها أتت كمحاولة لجمعهم شكلياً على “الصلاة” بعدما تعذّر جمعهم في السياسة، في محاولة من بكركي للقول أنها لم تستسلم بعد.

وقد جاء في نص الدعوة التي أرسلها النائب البطريركي المطران أنطوان عوكرما يلي: “يسعد صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد استشارة أصحاب الغبطة البطاركة، أن يدعوكم، يا سعادة السادة النواب المسيحيين من مختلف الكنائس المحترمين، إلى يوم اختلاء روحي قوامه صوم وصلاة وسماع كلام الله وتوبة استعداداً لعيد الفصح المجيد.

تجري هذه الرياضة الروحية الأربعاء 5 نيسان 2923 في بيت عنيا-حريصا، بجوار سيدة لبنان، في جو من الصلاة والتأمل والسجود أمام القربان المقدس.

تبدأ الخلوة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتأمل روحي، وتنتهي بعد الغداء في دار بيت عنيا بضيافة إدارته.

وإنّا إذ نأمل حجز هذا الموعد ومشاركتكم في هذا اليوم الروحي المخصص للصلاة من أجل لبنان، سنرسل إليكم برنامجه”.