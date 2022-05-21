السبت 20 شوال 1443 ﻫ - 21 مايو 2022 |
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دعوة من كهرباء جبيل إلى المواطنين

منذ ساعتين
شركة كهرباء جبيل

شركة كهرباء جبيل

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وجهت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز كهرباء جبيل نداء للمشتركين، أشارت فيه الى انه “ما زال لديها حوالى ال2500 مشترك لم يتقدموا بطلب تحويل اشتراكهم لعداد”.

وتابعت: “ذكرنا سابقا، إنه وفقا لقرار وزارة الاقتصاد رقم 1/4 أ ت تاريخ 7/10/2021 ، على جميع المشتركين تحويل اشتراكهم الى عداد”، منبهة الى “إنه التنبيه الاخير، وسيتم تمديد مهلة تقديم تحويل الاشتراك الى عداد لمدة شهر فقط والا سنضطر لاإلغاء الاشتراك”.

وختمت الشركة: “إن الاستهلاك بواسطة العداد هو أفضل للمشترك حيث يمكنه التحكم بمصروفه وفقا للامكانات المادية لكل واحد خصوصا في هذه الأيام الاقتصادية الصعبة”.

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