دعوة من نائب: التزموا بمواعيد الاستحقاقات الدستورية

غرد النائب ابراهيم منيمنة عبر حسابه على “تويتر”: “لم أشارك في لقاء اليوم، لأنني أؤمن أنه في العمل النيابي التلاقي مع أي طرف سياسي هو ضرورة لتحقيق مصالح الناس، ضمن إطار الشفافية ووضوح الأهداف…‏بناء عليه، دعوتنا إلى جميع الزملاء النواب الذين خضنا معهم حوارات ونقاشات تحت قبة البرلمان أن يلاقونا بما ننادي به على صعيد برنامج إصلاحي سياسي اقتصادي منحاز للناس وليس لمصالح فئة ضيقة كما حصل في إقرار التعديلات المشوهة على قانون السرية المصرفية.

كما ندعو الجميع أيضا الى التزام مواعيد الاستحقاقات الدستورية إن كان لجهة تأليف الحكومة أو لجهة الانتخابات الرئاسية التي سيكون لنا فيها مبادرة واضحة نحاول من خلالها لبننة الاستحقاق عبر رئيس وطني تغييري إصلاحي مدني مؤمن بالدولة وسيادتها وبالدستور”.